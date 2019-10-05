Трамп хочет предложить Северной Корее сделку по санкциям

Президент США Дональд Трамп готов предложить лидеру КНДР Ким Чен Ыну сделку по санкциям, которые были введены против Пхеньяна со стороны Организации Объединенных Наций (ООН), пишет журнал Time со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

По их словам, глава Белого дома намерен предложить Северной Корее приостановить действия санкций ООН на экспорт в КНДР текстиля и угля на три года в обмен на демонтаж крупнейшего северокорейского ядерного объекта, который расположен в Йонбёне. Кроме того, в рамках этой сделки Пхеньян должен будет остановить производство высокообогащенного урана.

По данным собеседников издания, в рамках совещания Совета национальной безопасности, которое состоялось 1 октября в Белом доме, помощники Трампа представили ряд предложений, направленных помочь возобновить переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном. Одно из них предусматривает вышеуказанные условия. По словам одного из чиновников, если ООН откажется приостановить действие этих санкций, то США могут временно перестать следить за соблюдением данных рестрикций на такой же срок.

Как отмечает Time, Трамп согласился на предложение своих советников. При этом журнал особо отметил факт того, что в рамках этого совещания американский президент никак не отреагировал на предоставленную ему информацию о том, что КНДР занимается разработкой баллистических ракет подводных лодок. «Трамп решил, что переговоры с Северной Кореей должны продолжаться, несмотря на очевидное намерение этой страны развивать новый военный потенциал», — пишет журнал.

В июне Дональд Трамп на год продлил санкции против КНДР в связи с его ядерной программой. Впервые санкции против Пхеньяна были введены Вашингтоном в 2008 году, после чего ежегодно продлевались. В середине сентября Трамп заявил о готовности к новой встрече с Ким Чен Ыном. По его словам, он намерен встретиться с лидером Северной Кореи до конца года.