Трамп пообещал КНДР бурный экономический рост

Накануне встречи с руководителем Северной Кореи глава Белого дома Дональд Трамп выразил уверенность, что в случае успешных переговоров с Вашингтоном КНДР почувствует существенный экономический рост.Об этом он заявил на официальной странице в сети Twitter.
«Северная Корея под руководством Ким Чен Ына станет большим экономическим двигателем. Он (глава КНДР — ред.) может удивить некоторых, но не меня, потому что я знаю его и понимаю, насколько способным он является. Северная Корея станет другим видом ракеты — ракетой экономической!»- подчеркнул Трамп.
Глава Белого дома в пятницу также уточнил, что второй саммит на уровне глав государств США и Северной Кореи состоится в Ханое. Раньше, из его выступления во вторник перед Конгрессом, было известно, что встреча будет проходить во Вьетнаме 27-28 февраля, но при этом не было названо конкретного места будущих переговоров.
Первая историческая встреча Трампа и Ким прошла 12 июня в Сингапуре. Тогда стороны пришли к принципиальному согласию по ряду шагов, направленных на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, подписав при этом совместную декларацию.
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