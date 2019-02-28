Залищук и Лещенко тоже выходят из БПП

«Еврооптимисты» народные депутаты БПП Светлана Залищук и Сергей Лещенко подали заявление о выходе из фракции. Об этом они сообщают у себя в соцсетях, публикуя заявления.

Ранее подобное заявление сделал их коллега Мустафа Найем.

Залищук указывает, что не считает возможным оставаться во фракции БПП после скандала с хищениями в оборонной сфере, в которых обвиняют окружение действующего президента Петра Порошенко.

«Не думаю, что мандат — это билет раба. За последние 4 года он дал возможность бороться за важные законы. Например, закон об антикоррупционном суде. Но дальше не представляется возможным иметь какую-либо привязку к этой аббревиатуре. Обворовывать солдат — это за гранью», — пишет депутат.

Позже заявление о выходе из фракции БПП обнародовал еще один член межфракционного объединения «Европтимисты» — Сергей Лещенко.

Напомним, что в случае выхода народных депутатов из фракции политические силы имеют право лишать избранных по списку депутатов их мандатов с последующим заведением в парламент следующих претендентов в списке.