Зеленский опубликовал фото с ветераном ВМФ СССР и связной УПА

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в День памяти и примирения 8 мая в Украине чтят и преклоняются перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны.

На своей странице в Facebook в среду он опубликовал фотографию вместе с награжденным многочисленными орденами и медалями участником Второй мировой войны, капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР Иваном Залужным (который потерял единственного внука Ивана Гутника-Залужного во время войны на Донбассе) и Прасковьей Зеленчук-Потяк, которая в 13 лет стала связной в УПА, передавала информацию и провиант.

На этой фотографии ветераны пожимают друг другу руки в присутствии Зеленского.

Новоизбранный президент подчеркнул, что в Украине чтят каждого, кто отдал свою жизнь ради мира. «Мира, в котором сегодня так нуждается Украина. Мира, залогом которого станет единство всех украинцев. Для того чтобы в будущем нас объединяли только победы», — отметил Зеленский.