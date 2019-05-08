Вятрович хочет перенести выходной с 9 на 8 мая

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает целесообразным перенести выходной день с 9 мая на 8 мая — День памяти и примирения. Об этом он сказал журналистам в среду, сообщает Укринформ.
«Может оставаться два праздника: 8 Мая как День памяти и примирения, когда мы вместе со всей Европой в европейских традициях чествуем всех участников этой войны, а 9 мая должно оставаться Днем победы над нацизмом. Но я считаю крайне важным, чтобы статус выходного дня был перенесен именно на 8 мая, для того чтобы мы постепенно отказались от советских традиций празднования окончания Второй мировой войны, потому что мы прекрасно понимаем, что эти советские традиции сегодня использует Россия для дестабилизации ситуации в стране», — сказал Вятрович.
По его словам, выходной день 9 мая стал основанием для проведения разного рода политических провокаций и манипуляций, которые «не имеют ничего общего с чествованием погибших участников этой войны, с уважением к живым участникам этой войны».
«Я убежден, что никакого пренебрежения к живым ветеранам войны не будет в том, что будет перенесен этот выходной день, наоборот — мне кажется, что таким пренебрежением для них есть разного года политические шабаши, свидетелями которых они являются каждого 9 мая в стране» — сказал Вятрович.
Он добавил, что военные парады должны проходить только в один день — День Независимости Украины.
Напомним, 8 и 9 мая в Украине, так же как в мире отмечаются Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны.
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