Зеленский записал видеообращение в честь победы над нацизмом

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в День победы над нацизмом в 76-ю годовщину окончания Второй мировой войны.

«Что для нас победа над нацизмом? Это благодарность, которая не имеет границ, сроков давности или географического деления. Это память. О ее страшной цене. О том, что во Второй мировой погибло свыше восьми миллионов украинцев. Что домой не вернулся каждый пятый украинец. Что в общем война унесла не менее 50 млн человеческих жизней», — заявил Зеленский в видеообращении к украинцам в 76-ю годовщину окончания Второй мировой войны.

Президент отметил, что победа над нацизмом — это гордость за украинцев, которые были неотъемлемой частью победы.

«Победа над нацизмом — это благодарность, это память, выстраданное сокровище, причастность к великому делу для человечества и это гордость за украинцев, гордость за наших предков, которые были неотъемлемой частью победы», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что 2014 год изменил отношение к войне и военным действиям.

«От поколения к поколению родители рассказывали об этой войне детям, а дедушки — внукам. К сожалению, с 2014-го все стало иначе. Теперь дети рассказывают родителям, дедушкам и бабушкам о военных действиях и отражениях вражеских атак... С надеждой на мир мы благодарим и кланяемся сегодня всем украинцам, которые защищали и освобождали нашу землю от нацистов во Второй мировой войне. С 9 Мая! С Днем победы над нацизмом!» — подытожил президент Украины.