Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский в День победы над нацизмом в воскресенье, 9 мая, принял участие в церемонии почтения памяти погибших во Второй мировой войне на площади Славы в Киеве.

Как сообщается на сайте главы государства, церемониальная группа воинов почетного караула установила венок к могиле Неизвестного солдата, после чего президент возложил цветы к Вечному огню. Цветы к подножию мемориала также положил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Была объявлена минута молчания, после которой военный оркестр исполнил Государственный гимн Украины. Воины почетного караула салютовали из личного оружия шестью залпами и прошли перед монументом торжественным маршем.

У памятников героям Второй мировой войны и на Аллее Воинской Славы установлены цветочные композиции.