Цукерберг отказался разделить Facebook, Instagram и WhatsApp

Предложение разделить компанию Facebook, Instagram и WhatsApp, которые ей принадлежат, на отдельные компании не поможет решить проблемы соцсети. Об этом заявил руководитель Facebook Марк Цукерберг в интервью каналу France Info, сообщает TechCrunch.

«Прочитав колонку Криса Хьюза (соучредителя Facebook — ред.), я подумал, что его предложение не поможет решить проблемы. Я думаю, те, кто заботится о демократии и выборах, рады иметь компанию, которая, как мы, может вкладывать миллиарды долларов в год в создание самых современных инструментов для борьбы с вмешательством в выборы», — сказал он.

Так, бюджет Facebook на безопасность в 2019-м превышает ее доходы после выхода на биржу несколько лет назад, утверждает Цукерберг. Он отметил, что это стало возможным благодаря тому, что компания успешно ведет бизнес.

О нецелесообразности распределения Facebook заявил и Ник Клегг — вице-президент компании по международным делам и связям с общественностью.

«За успех нельзя наказывать. Facebook не надо делить — над ним надо установить контроль», — написал он в колонке для The New York Times.