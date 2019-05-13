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МВФ даст Пакистану $6 млрд для смягчения экономического кризиса

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МВФ даст Пакистану $6 млрд для смягчения экономического кризиса

Пакистан достиг соглашения с Международным валютным фондом о финансовой помощи в размере $6 млрд для укрепления государственных финансов и замедляющейся экономики страны.

Финансирование, которое еще должно быть утверждено руководством МВФ, будет предоставлено в течение трех лет. Финансовая помощь предоставляется Пакистану 13-й раз с конца 1980-х гг.

В ответ на запрос пакистанских властей миссия МВФ во главе с Эрнесто Рамиресом Риго посетила Исламабад с 29 апреля по 11 мая, чтобы обсудить поддержку фондом программы экономических реформ в стране.

«Пакистан сталкивается со сложными экономическими условиями, со слабым ростом, повышенной инфляцией, высокой задолженностью и слабой внешней позицией», — заявил Рамирес Риго.

«Программа финансирования направлена на поддержку стратегии властей по достижению более сильного и сбалансированного роста путем сокращения внутренних и внешних дисбалансов, улучшения деловой среды, укрепления институтов, повышения прозрачности и защиты социальных расходов», — отметил он.

МВФ прогнозирует замедление экономического роста в Пакистане до 2,9% в этом финансовом году с 5,2% в 2018 г.

Пакистан долгое время испытывал проблемы со сбором налогов. Программа предусматривает реформы для укрепления государственных финансов и сокращения государственного долга, включая «меры по мобилизации доходов» путем «устранения льгот, сокращения специальных режимов и улучшения налогового администрирования», говорится в заявлении МВФ.

Для бюджета на предстоящий 2019/2020 финансовый год устанавливается целевой показатель первичного дефицита (без учета расходов на обслуживание долга) в размере 0,6% ВВП.

«Комплексный план возмещения затрат в энергетическом секторе и на государственных предприятиях поможет устранить или сократить квазифискальный дефицит, который истощает скудные государственные ресурсы, — говорится в сообщении МВФ. — Эти усилия создадут финансовые возможности для существенного увеличения социальных расходов в целях укрепления социальной защиты, а также развития инфраструктуры и человеческого капитала».

Отмечается, что независимость Государственного банка Пакистана будет защищена и центральный банк сосредоточится на снижении инфляции и обеспечении финансовой стабильности.

«Определяемый рынком обменный курс будет способствовать функционированию финансового сектора и более эффективному распределению ресурсов в экономике», — добавил МВФ.

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«Амбициозная программа структурных реформ дополнит экономическую политику, направленную на восстановление экономического роста и повышение уровня жизни, — говорится в сообщении фонда. — К числу приоритетных областей относятся совершенствование управления государственными предприятиями, укрепление институтов и системы управления, продолжение борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, создание более благоприятной деловой среды и содействие торговле».

МВФ, Пакистан
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
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