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На пути к внедрению комплаенса в Украине. Неделя деловой добропорядочности о новых правилах ведения бизнеса

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Бизнесмены всех уровней, топ-менеджеры государственных и частных предприятий, министры, общественные деятели и государственные служащие в Украине уже 2-й раз собираются на Неделю деловой добропорядочности (Неделя), организованную Всеукраинской сетью добропорядочности и комплаенса (UNIC). В этом году Неделя расширит свою географию на Киев и Львов. С 20 по 24 мая 2019 года бизнесмены и лидеры госорганов обменяются своим опытом ведения бизнеса и сотрудничества по прозрачным правилам.

Среди важных для бизнеса вопросов: снижение давления со стороны государства, преодоление коррупции как внутри компании, так и при взаимодействии с госорганами, коллективная безопасность, внедрение стандартов добропорядочности, обмен опытом и знакомство с лучшими мировыми практиками.

«В этом году мы во 2-й раз проводим Неделю деловой добропорядочности. Наша цель — вдохновить бизнес сделать комплаенс частью ДНК своей компании, совместить тех, кто уже взял на себя такую ​​ответственность и вооружить других участников знаниями и опытом для продолжения пути добропорядочности. Наши мероприятия постепенно изменят украинскую деловую культуру и осуществят существенное влияние на ускорение экономического роста. Такая „реформа снизу“ — от самих компаний улучшит инвестиционный климат и доверие всего мира к Украине», — заявила председатель секретариата UNIC Анна Герасимчук.

Мероприятия проводятся при поддержке Совета бизнес-омбудсмена, Организации экономического сотрудничества (ОЭС) и развития, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Партнерами и соорганизаторами мероприятий выступают как международные, так и локальные учреждения и представители бизнеса: Посольство Королевства Нидерландов в Украине, CAPS Business School, Kyiv Post, USUBC, Kinstellar, Advantage Austria в Украине.

Программа Недели очень насыщенная. В Киеве, с 20 по 23 мая, участники смогут узнать как репутация контрагентов может повлиять на репутацию компании, как отбирать и проверять подрядчиков. Представители крупных международных компаний, уже играющие «на светлой стороне» добродетели поделятся опытом ведения своей деятельности. Во Львове, 24 мая, мероприятие будет проходить при поддержке Advantage Austria офиса во Львове, и это уже 2-й семинар на тему антикоррупции и комплаенс, который UNIC организует вместе с посольством Австрии в Украине.

«Было общее желание провести еще одно мероприятие при поддержке львовского филиала Advantage Austria. Мы предложили сделать это в рамках Недели, ведь во время региональных семинаров прошлого года почувствовали запрос на распространение идеи добропорядочного ведения бизнеса в других городах Украины», — прокомментировала Анна Герасимчук.

В прошлом году к Неделе деловой добропорядочности присоединилось 150 участников и 40 спикеров. В этом году 46 спикеров уже подтвердили свое участие в мероприятиях. К Недели все еще можно присоединиться. Участие в мероприятиях бесплатное при условии предварительной регистрации (до 17 мая 2019 года включительно).

Повестка дня с описанием каждого дня, включая темы и спикеров, доступна по ссылке.

Контакты для СМИ: Наталья Красненкова, 067465 54 26 krasnenkova@prhouse.com.ua

Справка

Всеукраинская сеть добропорядочности и комплаенса (UNIC или Сеть) — инициатива для бизнеса, который стремится работать прозрачно. Целью создания UNIC является продвижение идеи нравственного и ответственного ведения бизнеса. Компании-участники Сети согласились поддерживать хорошую деловую репутацию и постоянно совершенствовать собственные стандарты добропорядочности в соответствии с лучшими международными практиками. UNIC был основан Советом бизнес-омбудсмена при поддержке ЕБРР и ОЭСР 19 мая 2017 года. 9 октября 2017 года состоялось учредительное собрание Сети, а 30 мая 2018 года — первые ежегодные сборы участников Сети. По состоянию на май 2019 года участниками UNIC являются 54 компании с 102 500 сотрудниками, расположенные в 53 городах по всей Украине.

В мае 2018 года UNIC совместно с Программой развития ООН (ПРООН) в Украине начала Неделю деловой добропорядочности — серию ежегодных мероприятий для привлечения широкого круга представителей бизнеса, правительства, неправительственных организаций и средств массовой информации для изучения и содействия добропорядочности бизнеса в Украине.

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Четверг, 16 мая 2019
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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