Еще две китайские компании потребовали от Boeing компенсации за простой 737 MAX

Китайская авиакомпания Air China потребовала от корпорации Boeing компенсации экономических потерь в связи с простоем самолетов 737 MAX. Об этом в среду сообщило агентство «Синьхуа».

«Air China потребовала от корпорации Boeing возмещения ущерба в виду длительной приостановки эксплуатации лайнеров 737 MAX, а также потерь, вызванных невозможностью доставки заказанных ранее лайнеров в срок», — передает «Синьхуа».

Как сообщает газета «Жэньминь жибао», китайский перевозчик China Southern Airlines также потребовал от Boeing компенсировать убытки от приостановки эксплуатации самолетов 737 MAX.

China Southern Airlines стала третьей китайской авиакомпанией, обратившейся с данным требованием к американской корпорации. Во вторник компания China Eastern Airlines также выступила с требованием компенсировать ущерб от простоя 14 самолетов 737 MAX и задержки передачи заказанных ранее лайнеров.

10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. 29 октября 2018 года самолет аналогичной модели компании Lion Air разбился в Индонезии при схожих обстоятельствах, унеся жизни 189 человек.

Глава Boeing Деннис Меленберг ранее признал, что на борту двух самолетов 737 MAX имел место сбой в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System — «Система улучшения характеристик маневренности») перед тем, как они разбились. Многие страны мира из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.