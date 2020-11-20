Китай пока не даст разрешение на возобновление эксплуатации Boeing 737 MAX

Китайские власти не готовы выдать официальное разрешение на возобновление эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX, поскольку для этого должны быть соблюдены «три базовых принципа» — получение подтверждения о летной пригодности, обеспечение переподготовки пилотов и одобрение в КНР результатов расследования причин катастроф. Об этом сообщило в пятницу Управление гражданской авиации КНР.
Как уточняется в документе, Китай не начнет использовать эти авиалайнеры до тех пор, пока не получит подтверждение, что недавние изменения в конструкции данной модели обеспечивают ее абсолютную безопасность и действительно эффективны.
Ранее глава Федерального авиационного управления США Стивен Диксон подписал распоряжение, обеспечивающее условия возобновления полетов Boeing 737 MAX, приостановленных около полутора лет назад. В нем утверждается, что самолет вновь может использоваться после завершения «всестороннего, методичного анализа аспектов безопасности».
Эксплуатация Boeing 737 MAX была прервана после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство корпорации Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.
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