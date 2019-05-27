Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в н.п.Станица Луганская и Счастье, сообщает пресс-служба главы государства.

«Глава государства пообщался с бойцами о бытовых условиях, качестве питания, обеспечении техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектовании подразделений. В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности на посту наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника — 400 метров», — говорится в обнародованном на сайте главы государства в понедельник вечером сообщении.

Осмотрев бытовые условия, в которых находятся военнослужащие, Зеленский отметил необходимость улучшения обеспечения.

«Условия для военных, защищающих Украины, должны быть нормальными», — сказал он.

Кроме того, президент заслушал доклад командующего операцией Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского о ситуации в районе проведения ООС. В совещании принял участие начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Вместе с тем, как сообщает пресс-центр штаба ООС, в Донецкой области в понедельник состоялось совещание с участием президента, командующего Объединенных сил, начальника Генштаба и представителей силовых структур , привлеченных к участию в операции.