Рада не проголосовала за отставку правительства

Таким образом, правительство продолжит выполнять обязанности в полном составе до выборов в парламент.

Верховная Рада не приняла отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Просьбу премьера об отставке поддержали в четверг 97 депутатов при 226 минимально необходимых.

Таким образом, правительство продолжит выполнять обязанности в полном составе до выборов в парламент.