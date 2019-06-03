В ХДС/ХСС не исключают распада правящей в ФРГ коалиции

Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) не исключает распада правящей в ФРГ коалиции с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) после того, как Андреа Налес заявила о решении уйти в отставку с постов председателя СДПГ и главы ее фракции в Бундестаге. Об этом сообщила в понедельник газета Bild со ссылкой на собственные источники.
Консерваторы считают, что СДПГ в скором времени может выдвинуть максимальные требования по ключевым темам правительственной повестки, которые будут несовместимы с позициями ХДС и ХСС. Это практически будет означать конец «большой коалиции».
В окружении лидера ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр также не исключают, что в свете борьбы за пост председателя СДПГ социал-демократы могут провести голосование среди своих членов о том, продолжать ли им участвовать в правительстве. Это будет вполне реально, если лагерь противников коалиции в СДПГ выдвинет своего кандидата на должность нового лидера.
Налес заявила в воскресенье об отставке с постов председателя СДПГ и главы фракции в Бундестаге в свете провала партии на евровыборах, на которых социал-демократы заняли третье место в Германии, потеряв по сравнению с 2014 годом примерно 12 процентных пунктов. Кроме того, СДПГ впервые за более чем 70 лет проиграла выборы в парламент федеральной земли Бремен, где победу праздновали христианские демократы. Многие члены СДПГ полагают, что участие в правительстве Ангелы Меркель на правах младшего партнера вредит партии, и призывают покинуть коалицию.
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