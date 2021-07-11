Войти
Зеленский обещает восстановить справедливость в выплате пенсий военным
официально
Зеленский обещает восстановить справедливость в выплате пенсий военным
Байден объявил о завершении самой длительной войны в истории США
дружба народов
Байден объявил о завершении самой длительной войны в истории США

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

vox pupoli
RSS

Блок ХДС/ХСС увеличил отрыв от конкурентов за 2,5 месяца до выборов в Германии

193
Блок ХДС/ХСС увеличил отрыв от конкурентов за 2,5 месяца до выборов в Германии

Консервативный блок в составе Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) все больше увеличивает отрыв от "Союза-90"/"зеленых" в рейтинге политических партий Германии. В настоящее время разница составляет 11 процентных пунктов, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в газете BILD am Sonntag.

Если бы выборы проходили в ближайшие дни, то блок ХДС/ ХСС получил бы на них 28% голосов. Рейтинг «зеленых» составляет 17%, что на 1 процентный пункт меньше, чем неделю назад. Столько же у Социал-демократической партии Германии. Свободная демократическая партия набрала бы 12%. Рейтинг правопопулистской «Альтернативы для Германии» увеличился на 1 процентный пункт до 11%. За левых изъявили готовность проголосовать 8% респондентов.

В опросе приняли участие около 2,5 тыс. человек.

Читайте также: Pfizer проинформирует власти США о необходимости третьей дозы вакцины

Парламентские выборы пройдут в ФРГ 26 сентября. Победившая политическая сила получит право сформировать правительство, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его.

ФРГ, ХДС/ХСС
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 11 июля 2021
Суббота, 10 июля 2021
Пятница, 9 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Ростислав Фортуна
Ростислав Фортуна
политический эксперт

Ей, «зелені», може відразу панщину повернемо?!

Податки, податки і ще раз податки – головна тема кінця весни-початку літа. Мені просто цікаво: можливо у «слуг» з’явиться хоч один грам совісті і вони або не проголосують за проект №5600, або зроблять радикальні правки до нього. Якби тільки можна було б купити, гроші-то в них є, адже не секрет, що багато хто з депутатв отримують «в конверті».
Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

Акела таки промахнулся…

Прокуратура «внезапно» потребовала продлить арест Медведчука. Если кто не знает, то КПК (криминальный процессуальный кодекс… это ЗАКОН) требует, чтоб прокуратура не позже, чем за 10 дней до суда вносила в суд ходатайство о продлении домашнего ареста. Кто-то подскажет мне какое сегодня число? А… 7-е?! Т.е. за сутки до суда! Как интересно…
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Нынешние правители Украины решили возродить худшие практики абсолютизма

Нынешние правители Украины решили объединить два в одном - и абсолютистское государство и откупщиков - с целью опустошения карманов украинцев.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016