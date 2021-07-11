Блок ХДС/ХСС увеличил отрыв от конкурентов за 2,5 месяца до выборов в Германии

Консервативный блок в составе Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) все больше увеличивает отрыв от "Союза-90"/"зеленых" в рейтинге политических партий Германии. В настоящее время разница составляет 11 процентных пунктов, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в газете BILD am Sonntag.

Если бы выборы проходили в ближайшие дни, то блок ХДС/ ХСС получил бы на них 28% голосов. Рейтинг «зеленых» составляет 17%, что на 1 процентный пункт меньше, чем неделю назад. Столько же у Социал-демократической партии Германии. Свободная демократическая партия набрала бы 12%. Рейтинг правопопулистской «Альтернативы для Германии» увеличился на 1 процентный пункт до 11%. За левых изъявили готовность проголосовать 8% респондентов.

В опросе приняли участие около 2,5 тыс. человек.

Парламентские выборы пройдут в ФРГ 26 сентября. Победившая политическая сила получит право сформировать правительство, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его.