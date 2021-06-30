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В ФРГ партия Меркель увеличила отрыв от конкурентов

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В ФРГ партия Меркель увеличила отрыв от конкурентов

Консервативный блок в составе Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) все больше увеличивает отрыв от "Союза-90"/"зеленых" в рейтинге политических партий Германии. В настоящее время разница составляет 10 процентных пунктов. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты исследования, проведенного социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и N-TV.

В опросе, проводившемся с 22 по 28 июня, принял участие 2 501 человек. Согласно его итогам, если бы выборы в Бундестаг проходили в воскресенье, то блок ХДС/ХСС получил бы на них 30% голосов. Это на 1 п. п. больше, чем неделю назад. Рейтинг «зеленых» практически не изменился и остается на уровне 20%.

Социал-демократическая партия Германии и Свободная демократическая партия потеряли по 1 п. п. и набрали бы 14% и 12% соответственно. Рейтинг правопопулистской «Альтернативы для Германии» по сравнению с предыдущей неделей остался на уровне 9%. За левых изъявили готовность проголосовать 7% респондентов (плюс 1 пункт).

В воскресенье были представлены результаты другого опроса, проведенного социологической службой INSA (ИНСА) для газеты Bild am Sonntag. Они также показали, что ХДС/ ХСС наращивает отрыв от «зеленых», а популярность Армина Лашета, которого консерваторы выдвинули кандидатом в канцлеры, растет, в то время как лидера «зеленых» Анналены Бербок в значительной степени снижается.

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Парламентские выборы пройдут в ФРГ 26 сентября. Победившая политическая сила получит право сформировать правительство большинства, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его.

ФРГ, ХДС/ХСС
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