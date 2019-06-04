Супрун заявила о захвате Одесского медуниверситета рейдерами

Глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун убеждена, что Одесский национальный медицинский университет захватили рейдеры, а суды затягивают решение о реорганизации учебного заведения. Об этом Супрун написала в Facebook.
Она напомнила, что 3 июня на внеочередное заседание Наблюдательного совета университета ворвались неизвестные и использовали слезоточивый газ. На заседании рассматривались жалобы сотрудников о незаконных увольнениях и давлении на них.
«Студенты и преподаватели уже шестой месяц не получают стипендий и зарплат. Здание университета захвачено рейдерами, саботируют решения Министерства здравоохранения и уполномоченных министерством лиц, суды блокируют решение о реорганизации медуниверситета», — рассказала Супрун.
Она также отметила, что рейдерами руководит бывший ректор ОНМедУ Валерий Запорожан, который «с сотнями тысяч долларов наличными может позволить себе затяжную борьбу за „свой“ университет».
В понедельник одесское издание «Думская» также сообщало, что университет захватили сторонники Запорожана, которого в сентябре прошлого года МЗ освободило от обязанностей и назначило на должность и.о. ректора Владлену Дубинину.
«Когда МОЗ Украины хочет провести аудит работы руководства университета — людей не пускают на территорию, когда МОЗ Украины хочет провести независимое тестирование качества образования студентов — организуют акции и протесты, распространяют ложь о тестах и запугивают всех вокруг, прикрываясь студентами», — подытожила в.о. министра здравоохранения.
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