Две трети украинцев против предоставления русскому языку государственного статуса в Украине

Две трети (66%) украинцев, принявших участие в опросе Социологической группы «Рейтинг», считают, что украинский язык должен быть единственным государственным языком в Украине.
При этом, согласно обнародованным в среду пресс-службой «Рейтинга» результатам опроса, за придание русскому государственного статуса в Украине высказались 21% опрошенных. Еще 11% респондентов — за официальный статус русского языка в Украине, 2% — затруднились ответить.
«Больше всего тех, кто выступает за статусность русского языка — среди жителей Востока, тех, кто общается на нем постоянно, а также избирателей «Оппозиционной платформы — За життя», — отмечают социологи.
Опрос проводился 29 мая — 3 июня 2019 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. Опрошено 2 тыс. респондентов путем личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Статпогрешность не больше 2,2%
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