В Верховную Раду проходят пять политсил, – опрос «Рейтинга»

Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского является лидером электоральных симпатий среди политических сил, за ней следуют «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и «Европейская солидарность» Петра Порошенко, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».
Так, на вопрос «Если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, как бы Вы проголосовали?», политсилу «Слуга народа» готовы поддержать 48,2% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями (и 37,8% среди всех опрошенных).
За «Оппозиционную платформу — За жизнь» готовы проголосовать 10,7% определившихся (и 8% среди всех опрошенных), «Европейскую солидарность» экс-президента Порошенко — 7,8% (6%), ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 6,9% (5,7%).
Партию «Голос» музыканта Святослава Вакарчука готовы поддержать 5,6% определившихся с выбором респондентов (и 4,3% всех опрошенных).
Меньше проходного в Верховную Раду 5%-го барьера набирают партия «Сила и честь» экс-главы СБУ Игоря Смешко — 4,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями (3,3% среди всех опрошенных).
Опрос проводился 29 мая — 3 июня 2019 года.
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