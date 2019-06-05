Британия призывает РФ немедленно освободить украинских политзаключенных

Посольство Британии в Украине призывает Россию немедленно освободить всех украинских политических заключенных. Об этом сообщает пресс-служба посольства в Twitter.
Также Британия призывает РФ прекратить нарушать права людей в Крыму.
«Сегодня МИД Великобритании обнародовал доклад о состоянии прав человека и демократии в 2018. Там, в частности, говорится о нарушении Россией прав человека в Крыму и жертвах российской агрессии на востоке Украины. Мы призываем Россию прекратить эти нарушения и немедленно освободить всех украинских политических заключенных», — говорится в сообщении.
Британия призывает РФ немедленно освободить украинских политзаключенныхНапомним, в минувшую субботу состоялся марш в поддержку украинских политзаключенных Кремля. Участники акции также пошли под здание «Международного комитет Красного Креста». Руководство киевского офиса МККК во время общения с участниками марша поддержки политзаключенных пообещали с понедельника начать диалог с представителями, уполномоченными их родственниками.
Отметим, что сейчас в России около 98 украинских политзаключенных. В частности, Олег Сенцова, Владимир Балух, Николай Карпюк, Эдем Бекиров, Станислав Клих, который объявил 24 мая голодовку.
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