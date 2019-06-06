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В Украине прогнозируют туристический бум из-за сериала «Чернобыль»

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В Украине прогнозируют туристический бум из-за сериала «Чернобыль»

Благодаря популярности сериала «Чернобыль» производства компании HBO спрос на экскурсии в Зону отчуждения Чернобыльской Атомной Электростанции вырос на 30-40%. Об этом пишет Reuters.

Представители турфирмы SoloEast заявили, что в мае текущего года количество туристов возросло на 30%, а на лето забронировано на 40% больше мест.

Компания Chernobyl Tour сообщила о росте спроса на экскурсии на 30-40% после выхода сериала, при этом она успела сориентироваться и уже предлагает специальный тур по локациям, присутствующим в сериале.

Экскурсоводы также отмечают, что посетители все чаще спрашивают о местах и событиях, о которых они узнали по сериалу.

Туры на английском языке в среднем стоят 100 долларов на одного человека, ежегодно зону посещает более 70 тысяч туристов, большинство из которых иностранцы.

Антон Тараненко из управления туризма Киевской городской администрации сообщает, что киевские власти вместе с представителями бизнеса хотят сделать комплексный тур по местам съемок и событий сериала.

Предполагается, что тур стартует в Киеве, где посетителям покажут места, изображенные в сериале, а финалом станет путешествие в Зону отчуждения. Там проведут экскурсию по улицам Припяти, а затем привезут посетителей к ЧАЭС и в Чернобыль. На данный момент КГГА ведет переговоры и консультации по наполнению такого тура с некоторыми представителями профильных туристических операторов.

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Напомним, что пятисерийный сериал «Чернобыль» выходил на канале HBO с 6 мая по 3 июня 2019 года. В данный момент сериал о катастрофе на ЧАЭС в 1986 году занимает первое место в мировом рейтинге лучших сериалов на сайте IMDb с оценкой 9,6 балла.

кино, Чернобыль, Чернобыльская АЭС
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