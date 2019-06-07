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Google покупает платформу для бизнес-аналитики Looker

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Google покупает платформу для бизнес-аналитики Looker

Google достигла соглашения о приобретении платформы для бизнес-аналитики Looker, говорится в сообщении компании. По завершении сделки, сумма которой составила $2,6 млрд, Looker присоединится к Google Cloud.

«Добавление Looker в Google Cloud поможет нам предложить клиентам более полное аналитическое решение — от загрузки данных до визуализации результатов и интеграции данных и идей в рабочие процессы», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, соглашение основано на существующем партнерстве двух компаний, которые совместно обслуживают более 350 клиентов, в числе которых Yahoo!, Hearst, Buzzfeed, Sunrun, King и WPP Essence.

Google
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