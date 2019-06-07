В «Нафтогазе» прокомментировали предложенную «Газпромом» скидку

Исполнительны директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко считает озвученные «Газпромом» скидки на природный газ химерными и призывает российскую компанию выполнять текущий контракт и решения судов.

«Сначала они завышают цену на 100% от справедливой рыночной цены, а затем дают „скидку“ в 24%. Это на кого рассчитано?», — написал Витренко на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее сегодня председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания готова начать переговоры о поставках российского газа в Украину со скидки в 25 процентов к нынешней цене. Об этом он сказал на Петербургском международном экономическом форуме.