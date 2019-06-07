Зеленский поблагодарил Раду: «Спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно»

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Верховную Раду за то, что своим бездействием она доказывает, что его решение распустить парламент было правильным. Соответствующее видеообращение главы государства опубликовала в Facebook Администрация президента.
«Президент должен быть объективным, поэтому, когда есть за что, нужно хвалить. Я хочу похвалить и от всей души сказать нашей Верховной Раде „Огромное спасибо“... Спасибо, что своей „плодотворной работой“ доказываете всей стране — решение о роспуске Рады было правильным», — сказал он.
По словам Зеленского, после роспуска парламента у него были сомнения, а не ошибся ли он с этим решением. Однако за последние дни Рада своими действиями его успокоила.
«Депутаты оставили мажоритарку, оставили неприкосновенность, оставили старых министров, оставили старых силовиков на должностях, оставили возможность не отвечать за незаконное обогащение. Как много они оставили следующим поколениям, своим детям и внукам», — возмущается президент.
Он также поблагодарил за то, что ВР не пытается понравиться избирателям: «Остаетесь собой — продолжаете прогуливать и кнопкодавить».
«Спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно», — продолжает Зеленский.
Он обратил внимание, что люди все это видят и понимают, и 21 июля они «все это оценят».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016