Зеленский поблагодарил Раду: «Спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно»

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Верховную Раду за то, что своим бездействием она доказывает, что его решение распустить парламент было правильным. Соответствующее видеообращение главы государства опубликовала в Facebook Администрация президента.

«Президент должен быть объективным, поэтому, когда есть за что, нужно хвалить. Я хочу похвалить и от всей души сказать нашей Верховной Раде „Огромное спасибо“... Спасибо, что своей „плодотворной работой“ доказываете всей стране — решение о роспуске Рады было правильным», — сказал он.

По словам Зеленского, после роспуска парламента у него были сомнения, а не ошибся ли он с этим решением. Однако за последние дни Рада своими действиями его успокоила.

«Депутаты оставили мажоритарку, оставили неприкосновенность, оставили старых министров, оставили старых силовиков на должностях, оставили возможность не отвечать за незаконное обогащение. Как много они оставили следующим поколениям, своим детям и внукам», — возмущается президент.

Он также поблагодарил за то, что ВР не пытается понравиться избирателям: «Остаетесь собой — продолжаете прогуливать и кнопкодавить».

«Спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно», — продолжает Зеленский.

Он обратил внимание, что люди все это видят и понимают, и 21 июля они «все это оценят».