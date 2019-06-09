В Молдове Конституционный суд отстранил Додона от должности президента

Конституционный суд Молдовы временно отстранил президента Игоря Додона от должности. Полномочия передали экс-премьеру Павлу Филипу.
Как сообщает Newsmaker, решение приняли из-за того, что Додон не распустил парламент. На сайте КС сообщается, что Додон нарушил Конституцию, не распустив парламент. КС решил временно передать полномочия Павлу Филипу.
«Павел Филип обратится в Конституционный суд, чтобы определить обстоятельства, оправдывающие роспуск парламента Х созыва», — отметили в решении.
Судьи КС подчеркнули, что решение является окончательным и обжалованию не подлежит.
Отмечается, что за час до отстранения Додон написал на своей странице в Facebook, что «Демпартия не собирается мирно передавать власть законному парламентскому большинству и законному правительству. И это несмотря на то, что вчерашние процессы в парламенте и новое сформированное правительство встретили поддержку подавляющего большинства граждан и были признаны нашими внешними партнерами с Запада и Востока».
Он сообщил, что обратится к международному сообществу с призывом стать посредниками в процессе мирной передачи власти и/или призвать народ Молдовы на беспрецедентную мобилизацию и выход на мирные протесты.
Напомним, парламент Молдовы накануне признал ее «захваченным государством» и сформировал новое правительство. Правительство Молдовы возглавила Майя Санду. Ее кандидатуру предложил президент Игорь Додон.
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