Amazon на основе ИИ создала «Shazam для одежды»

Компания Amazon создала инструмент на базе искусственного интеллекта под названием StyleSnap, который помогает находить и подбирать под себя одежду по фотографии. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на The Verge.
«Amazon — это гигантская онлайн-площадка, но есть еще один сектор, который ей предстоит взломать: мода. Чтобы проникнуть на этот прибыльный рынок, компания представляет новый инструмент на основе искусственного интеллекта под названием StyleSnap, который поможет покупателям найти одежду для покупки», — говорится в сообщении.
StyleSnap — это встроенное в смартфон приложение. Чтобы им воспользоваться, нужно сделать снимок или загрузить изображение, а приложение, используя машинное обучение, найдет похожие товары на сайте Amazon.
Пока не ясно, станет ли это приложение востребованным, особенно учитывая то, что аналогичные услуги предлагает, например, такой гигант онлайн-моды как Asos.
Стоит также отметить, что в 2017 году Amazon уже запускала камеру с искусственным интеллектом Echo Look, которая давала пользователям рекомендации по моде. Однако, как отмечается, программное обеспечение регулярно совершало ошибки и было не в состоянии идентифицировать различные наряды на изображениях и давать повторно одни и те же рекомендации.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016