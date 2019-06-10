Amazon на основе ИИ создала «Shazam для одежды»

Компания Amazon создала инструмент на базе искусственного интеллекта под названием StyleSnap, который помогает находить и подбирать под себя одежду по фотографии. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на The Verge.

«Amazon — это гигантская онлайн-площадка, но есть еще один сектор, который ей предстоит взломать: мода. Чтобы проникнуть на этот прибыльный рынок, компания представляет новый инструмент на основе искусственного интеллекта под названием StyleSnap, который поможет покупателям найти одежду для покупки», — говорится в сообщении.

StyleSnap — это встроенное в смартфон приложение. Чтобы им воспользоваться, нужно сделать снимок или загрузить изображение, а приложение, используя машинное обучение, найдет похожие товары на сайте Amazon.

Пока не ясно, станет ли это приложение востребованным, особенно учитывая то, что аналогичные услуги предлагает, например, такой гигант онлайн-моды как Asos.

Стоит также отметить, что в 2017 году Amazon уже запускала камеру с искусственным интеллектом Echo Look, которая давала пользователям рекомендации по моде. Однако, как отмечается, программное обеспечение регулярно совершало ошибки и было не в состоянии идентифицировать различные наряды на изображениях и давать повторно одни и те же рекомендации.