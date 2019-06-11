Нацбанк снова укрепил гривну

Национальный банк Украины на вторник, 11 июнь, укрепил официальный курс гривны на 23 копейки - до 26,3750 грн за доллар против 26,5957 грн за доллар в понедельник. Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,8064 грн против 39,9813 грн накануне.