Кулеба: Щоб зберегти мир в Європі необхідно створити спільний оборонно-промисловий простір

Якщо Європа бажає зберегти мир і стримати російську агресію, то на континенті необхідно створити спільний оборонно-промисловий простір. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на Форумі оборонної промисловості Україна-ЄС.

Глава українського зовнішньополітичного відомства зазначив, що росію, яка хоче зруйнувати мир на континенті, можна зупинити лише за допомогою оборонної потужності завдяки спільному нарощуванню промисловості.

"Якщо ми хочемо зберегти мир в Європі, ми повинні перейти до європейської економіки та промисловості воєнного часу. Лише так ми можемо стримати агресію росії, продемонструвавши, що Європа має засоби для самозахисту. Спільний оборонно-промисловий простір допоможе подолати наявні проблеми", – заявив Кулеба.

За його словами, жодна держава не може допомогти Україні та захистити Європу самотужки, цього можна досягти лише колективними зусиллями.

Кулеба наголосив, що успіх розвитку європейської оборонної промисловості залежить від трьох складових:

→ створення спільного оборонно-промислового простору в межах Європейського Союзу, а також країн-партнерів і кандидатів на членство;

→ довгострокове планування, контракти та закупівлі;

→ посилення співпраці між оборонними галузями України та ЄС.