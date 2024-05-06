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Сі Цзіньпін: Китай хоче працювати з усім міжнародним співтовариством для "врегулювання кризи" в Україні

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін, який прибув до Франції, заявив, що його країна хоче "працювати з Францією і всім міжнародним співтовариством" для завершення війни в Україні, яке він назвав "врегулюванням кризи".

Про це він написав у своїй статті у французькій газеті Le Figaro.

За словами Сі Цзіньпіна, він приїхав до Франції з "трьома посланнями", якими хоче поділитися з президентом Франції Еммануелем Макроном під час цього дводенного державного візиту. Цей візит є першою офіційною поїздкою голови КНР до Європи з 2019 року.

Зокрема, головними питаннями є торговельні та дипломатичні відносини між двома країнами, але також і пошук шляхів вирішення війни в Україні.

Як йдеться у матеріалі, Сі Цзіньпін розуміє, що стоїть на кону для європейців в "українській кризі", і відданий низці норм, що регулюють міжнародні відносини. Серед них – "взаємна повага до суверенітету і територіальної цілісності, взаємний ненапад, взаємне невтручання у внутрішні справи, рівність і взаємна вигода, мирне співіснування".

За словами очільника КНР, його країна "вірно застосовує ці принципи" і за понад 70 років він ніколи не починав війни і не окупував жодного сантиметра чужої землі.

Крім того, лідер Китаю також заявив про "конструктивну роль" в російсько-українській війні. Він зазначив, що Китай не спричинив "цю кризу", він не є її стороною або учасником. Проте висловив сподівання, що "мир і стабільність швидко повернуться до Європи".

Він заявив, що хоче "працювати з Францією і всім міжнародним співтовариством" для "врегулювання кризи" в Україні.

Сі Цзіньпін
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