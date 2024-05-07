Сі Цзіньпін розповів, яких відносин Китай чекає з ЄС

Лідер Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Парижі заявив, що КНР сподівається на розвиток партнерських стратегічних відносин із ЄС.

Про це повідомляє Українська редакція Медіакорпорації Китаю в понеділок, 6 травня.

"Китай завжди підходить до своїх відносин із Європейським Союзом зі стратегічної та довгострокової перспективи. Китай вважає Європу важливим напрямом своєї дипломатії і важливим партнером на шляху до його модернізації", - сказав Сі Цзіньпін.

Лідер КНР висловив сподівання, що відносини між Китаєм та Францією і Китаєм та ЄС посилюватимуть один одного і приведуть до спільного процвітання.

"У сучасному, сповненому турбулентності світі Китай і Європейський Союз як дві важливі глобальні сили повинні продовжувати сприймати один одного як партнерів, зберігати прихильність діалогу та співпраці, зміцнювати стратегічну взаємну довіру… і стратегічну координацію та працювати разом для стійкого зростання китайсько-європейських зв’язків… і спільного внеску в забезпечення миру та розвитку в усьому світі", - зазначив Сі Цзіньпін.