За програмою "єОселя" українці отримали 9,8 тис. пільгових іпотечних кредитів

В рамках програми доступної іпотеки "єОселя" видано 9,8 тис. пільгових іпотечних кредитів на загальну понад 15,2 млрд гривень.
Про це йдеться у повідомленні уряду, передають Українськi Новини.
"9 757 родин отримали кредити на суму понад 15,2 млрд грн у рамках урядової програми "єОселя" з моменту її старту. За минулий тиждень видано 264 кредити на загальну суму 467 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що минулого тижня пільгові іпотечні кредити отримали 124 військовослужбовці та силовики, 23 педагоги, 17 медиків, 1 науковець, 81 родина без власного житла, 9 родин внутрішньо переміщених осіб, 9 ветеранів.
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