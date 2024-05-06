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ISW: російські війська, скоріш за все, не зможуть провести успішну наступальну операцію для захоплення Харкова
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ISW: російські війська, скоріш за все, не зможуть провести успішну наступальну операцію для захоплення Харкова

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росіяни формують Північне угруповання військ із елементів Ленінградського військового округу для проведення операцій на Бєлгородсько-Харківському оперативному напрямку. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті.

За їхніми дослідженнями, кремль не має достатніх сил для захоплення Харкова або Сум. У своїй аналітиці експерти згадують українського військового оглядача Костянтина Машовця, який розповідав, що загарбники продовжують перекидати до складу Північного угруповання військ новосформовані військові частини 44-го армійського корпусу (АК) в межах Ленінградського військового округу (ЛВО).

Станом на 3 травня росіяни перекинули до складу Північного угруповання військ особовий склад і техніку 30-го мотострілецького полку (72-га мотострілецька дивізія, 44-й АК, ЛВО) та 128-ї окремої мотострілецької бригади. Вони роблять вигляд, що розвантажують на залізничних станціях в ізольованих районах Курської області війська і техніку для передислокації до Північного угруповання військ, щоб потім здійснити марш до місць дислокації в Бєлгородській області.

За словами Машовця, підрозділи 30-го мотострілецького полку спочатку були передислоковані на залізничну станцію Курськ, а опісля – перенесені далі у Бєлгородську область, щоб попрямувати до місць зосередження біля Харківської області. Він нагадав, що окупанти нещодавно посилили повітряні, безпілотні та ракетні удари по північно-східних прикордонних регіонах України, таких як Чернігівська, Сумська і Харківська області.

Однак при цьому Машовець повторив попередню оцінку ISW, що російське Північне угруповання військ, скоріш за все, не зможе провести успішну наступальну операцію для захоплення Харкова. Експерт припустив, що елементи російських 11-го АК, 44-го АК і 6-го АК в майбутньому можуть спробувати провести обмежені наступальні дії або провести транскордонні рейди на територію Харківської та Сумської областей.

«Українські офіційні особи дедалі частіше попереджають про загрозу можливої майбутньої російської наступальної операції з метою захоплення Харкова. Однак російським військовим не вистачає необхідних для захоплення міста сил», – пояснюють в Інституті вивчення війни.

Аналітики підсумовують, що російські наступальні операції на Харків та Суми, будуть відволікати і перекидати Сили оборони з інших, більш важливих ділянок фронту.

ISW
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