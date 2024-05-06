Сікорський: Один дзвінок путіна може завершити війну проти України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив в інтерв'ю RMF 24, що один дзвінок російського диктатора володимира путіна міністру оборони сергію шойгу може завершити війну проти України "за п'ять хвилин".

У глави польської дипломатії запитали, коли, на його думку, може закінчитися російсько-українська війна.

"Війна може закінчитися за п'ять хвилин. Одним телефонним дзвінком путіна до шойгу. Це агресивна колоніальна війна, і вона закінчиться, коли агресор прийде до висновку, що жертви не варті кінцевої мети. Але до цього висновку агресор ще не дійшов", – висловився Сікорський.

Торкаючись теми майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні, він заявив, що сподівається на те, що союзники "окреслять практичні кроки для зміцнення безпеки України, щоб за кілька років Україна могла приєднатися до євроатлантичних інституцій".

Водночас польський міністр наголосив, що "немає підстав створювати нереалістичні очікування, які не вийде реалізувати".