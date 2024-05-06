Yasno: Загалом 203 тис. клієнтів не платять за світло з початку 2024 року

З 1 січня понад 86 тис. абонентів у Києві та 116 тис. у Дніпропетровській області продовжують отримувати електроенергію в оселі, але не платять за неї.
Про це повідомляє компанія Yasno.
Зазначається, що загалом 203 тис. клієнтів компанії не платять за світло з початку року.
Як повідомляють в енергетичній компанії, на першому місці по заборгованості опинилися мешканці Дніпропетровщина, на другому – споживачі у Києві.
"Станом на сьогодні кияни з початку року не заплатили 450 млн грн за спожиту електроенергію. Ще 775 млн грн заборгували клієнти у Дніпропетровській області", - зауважують в Yasno.
У компанії наголосили, що електроенергія — це такий самий товар, як і будь-який продукт у магазині, і коштує грошей.
"На її виробництво та доставлення йдуть кошти, а зараз вони потрібні ще і на відновлення мереж після російських обстрілів. Тому закликаємо кожного оплачувати рахунки вчасно, хоча б частково", - підкреслили в Yasno.
Там додали, що завжди вчасно інформують клієнтів про нараховані суми до сплати. Також для тих, хто не може сплачувати за послуги в повному обсязі, є державні програми підтримки.
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