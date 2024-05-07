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Стало відомо, що увійде до 14-го пакету санкцій Євросоюзу проти росії

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Європейська комісія направила членам Євросоюзу проєкт 14-го пакета санкцій проти росії. До нього увійдуть, зокрема, обмеження на імпорт СПГ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio 24.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія пропонує обмежити імпорт скрапленого газу з росії, але не планує вводити повне ембарго щодо нього. Йдеться про заборону перевалки російського СПГ у європейських портах, звідки він надалі відправляється по всьому світу.

Видання зазначає, що Бельгія та її порт Зебрюгге є лідерами в цій сфері, але також Франція та Іспанія входять до числа найбільших одержувачів російського СПГ. Заборона на імпорт торкнеться і тих терміналів ЄС, які не є частиною європейської газової мережі.

Ще Євросоюзу пропонують запровадити обмеження проти російських проєктів СПГ "Арктик" і "Мурманськ". Під санкції мають потрапити кілька суден із тіньового флоту рф, які перевозять нафту, незважаючи на вже наявні обмеження.

Єврокомісія пропонує заборонити роботу в ЄС транспортним компаніям, які хоча б на чверть належать росіянам. Також ЄК підготувала список із понад 50 компаній за межами ЄС, які допомагають росії отримувати важливі компоненти в обхід санкцій. Йдеться про компанії з Китаю, Гонконгу, Туреччини та Киргизстану.

"Також буде введено заборону на фінансування росією політичних партій і фондів, а також неурядових організацій і дослідницьких центрів", - йдеться в матеріалі.

Євросоюзу запропонували заборонити продаж українських творів мистецтва на ринку ЄС, якщо є підозри, що вони могли бути вкрадені. Єврокомісія хоче заборонити ввезення гелію з рф, а ще експорт марганцевої руди, гірничодобувних машин, моніторів та електроніки.

Європейська комісія
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