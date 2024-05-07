Стало відомо, що увійде до 14-го пакету санкцій Євросоюзу проти росії

Європейська комісія направила членам Євросоюзу проєкт 14-го пакета санкцій проти росії. До нього увійдуть, зокрема, обмеження на імпорт СПГ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio 24.
Раніше повідомлялося, що Єврокомісія пропонує обмежити імпорт скрапленого газу з росії, але не планує вводити повне ембарго щодо нього. Йдеться про заборону перевалки російського СПГ у європейських портах, звідки він надалі відправляється по всьому світу.
Видання зазначає, що Бельгія та її порт Зебрюгге є лідерами в цій сфері, але також Франція та Іспанія входять до числа найбільших одержувачів російського СПГ. Заборона на імпорт торкнеться і тих терміналів ЄС, які не є частиною європейської газової мережі.
Ще Євросоюзу пропонують запровадити обмеження проти російських проєктів СПГ "Арктик" і "Мурманськ". Під санкції мають потрапити кілька суден із тіньового флоту рф, які перевозять нафту, незважаючи на вже наявні обмеження.
Єврокомісія пропонує заборонити роботу в ЄС транспортним компаніям, які хоча б на чверть належать росіянам. Також ЄК підготувала список із понад 50 компаній за межами ЄС, які допомагають росії отримувати важливі компоненти в обхід санкцій. Йдеться про компанії з Китаю, Гонконгу, Туреччини та Киргизстану.
"Також буде введено заборону на фінансування росією політичних партій і фондів, а також неурядових організацій і дослідницьких центрів", - йдеться в матеріалі.
Євросоюзу запропонували заборонити продаж українських творів мистецтва на ринку ЄС, якщо є підозри, що вони могли бути вкрадені. Єврокомісія хоче заборонити ввезення гелію з рф, а ще експорт марганцевої руди, гірничодобувних машин, моніторів та електроніки.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023