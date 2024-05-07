МЗС: Україна не визнає путіна демократично обраним й легітимним президентом рф

Україна не визнає володимира путіна демократично обраним на виборах цього року й легітимним президентом рф, а також закликає зробити те саме інші країни та міжнародні організації, йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

"Україна не бачить правових підстав для його визнання демократично обраним і легітимним президентом російської федерації. Нещодавні резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи від 17 квітня №2540 (2024) та Європейського парламенту від 25 квітня №2024/2665(RSP) підтверджують неправомочність проведення так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях України, їх недемократичний характер на території рф та фактично заперечують легітимність їх результатів", - ідеться в тексті заяви.

"Закликаємо іноземні держави, міжнародні організації та громадськість наслідувати цей приклад, не визнавати результати російських псевдовиборів і легітимності російського диктатора володимира путіна, надалі протистояти організованій ним руйнації системи верховенства права та загальновизнаних демократичних цінностей, а також продовжувати дієву підтримку народу України в боротьбі проти російської агресії, яка створює загрозу для європейської і світової безпеки, миру та стабільності", - додали в МЗС.

У відомстві зазначили, що на 7 травня в рф анонсовано церемонію вступу путіна на посаду. "В такий спосіб російська влада намагається створити для усього світу і своїх громадян ілюзію законності майже довічного перебування при владі людини, яка перетворила рф на державу-агресора, а правлячий режим – на диктатуру", - наголошується в заяві.

Зазначається, що "в ході так званих березневих "виборів" російська федерація порушила положення численних міжнародних документів, які є основою сучасної системи міжнародних відносин".

У МЗС також зазначили, що незаконна організація виборчого процесу на тимчасово окупованих суверенних територіях України зі свідомою участю в ньому мільйонів громадян України стала брутальним порушенням загальновизнаних норм і принципів міжнародного права. "Вдаючись до пропаганди і маніпуляцій, кремлівський режим використовує участь виборців і підсумки голосування для виправдання військового вторгнення в Україну та агресивної політики щодо інших держав", - наголосили у відомстві.