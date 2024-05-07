Шмигаль: У разі програшу України росія може спровокувати третю світову війну

В разі програшу України держава-агресор росія не зупиниться та може спровокувати НАТО вступити у війну, що призведе до третьої світової війни. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише CBC News.
Шмигаль зазначив, що росія, ймовірно, націлиться на країни Балтії та Польщу, що змусить Північноатлантичний Альянс вступити у війну. За його словами, залучення НАТО може спричинити третю світову війну.
"росія, ймовірно, націлиться на Польщу та країни Балтії, якщо Україна програє конфлікт. Це" призведе до необхідності вступу НАТО в цю війну. Ми захищаємо європейські цінності, європейські кордони, ми захищаємо кордони цивілізованого світу", - наголосив Шмигаль.
Підтримка України необхідна для захисту глобального майбутнього. Україна розраховує на те, що члени НАТО ухвалять рішення щодо заявки країни на членство на наступному саміті у Вашингтоні в липні, сказав Шмигаль. Прем'єр підкреслив, що українська армія працює за стандартами НАТО, держава впровадили всі необхідні реформи, і тепер "за крок до запрошення".
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