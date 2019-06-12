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Facebook будет платить пользователям за информацию о приложениях, которыми они пользуются

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Facebook будет платить пользователям за информацию о приложениях, которыми они пользуются

Компания Facebook в рамках исследования рынка с целью улучшения своих собственных продуктов будет собирать данные о том, какие сторонние приложения используют владельцы смартфонов.

«Сегодня мы запускаем приложение для изучения рынка Study. Каждый, кто использует программу, получит вознаграждение за участие в исследовании», — сказано в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте Facebook. Сумма компенсации не уточняется.

Как отмечает компания, Study необходима для сбора минимального количества информации, в которой Facebook нуждается «для создания более качественных продуктов». Программа, в частности, будет получать и анализировать сведения о том, какие приложения установлены на мобильных устройствах пользователей и сколько времени они за ними проводят. При этом, как заверили в Facebook, Study не собирает информацию о паролях, а также личные фото, видео и сообщения участников исследования.

Сначала приложение будет доступно в Google play только в США и Индии, но со временем, как ожидается, его смогут скачать жители и других стран.

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Facebook не в первый раз запускает программы по сбору данных о предпочтениях пользователей. В августе прошлого года американский производитель электронных устройств Apple вынудил социальную сеть удалить из онлайн-магазина AppStore принадлежащий ей VPN-сервис Onavo Protect , посредством которого Facebook отслеживала, какие приложения популярны среди подписчиков.

В начала нынешнего года онлайн-портал TechCrunch обнародовал итоги собственного расследования, согласно которому Facebook с 2016 года платил пользователям в возрасте от 13 до 35 лет по $20 в месяц за установку VPN-сервиса Facebook Research, дающего компании доступ к такой информации, как сообщения в социальных сетях и мессенджерах, адреса электронной почты, активность в интернете и местоположение. После этого Apple отозвала у социальной сети корпоративные сертификаты разработчиков, лишив ее права не только распространять Facebook Research через App Store, но и создавать любые приложения для внутреннего пользования в компании на мобильной платформе Apple.

В феврале TechCrunch сообщил, что Facebook решила прекратить применение следящих за подписчиками гаджетов бесплатных программ для исследования рынка.

Facebook, Study
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