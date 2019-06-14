Болтон считает избрание Зеленского возможностью для мира на Донбассе и улучшения отношений РФ и США

Советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон считает, что избрание главой Украины Владимира Зеленского создает условия для мирного решения вопроса Донбасса и улучшения отношений между Россией и США.
«Сегодня мы встречались с представителем Волкером (Курт Волкер, представитель США по Украине — Ред.) для обсуждения переговоров по Украине. И сошлись во мнении, что избрание президента Зеленского создает новую возможность для продвижения мира на Донбассе — ключевой шаг к улучшению отношений между США и Россией», — написал Болтон в своем Twitter.
Он также добавил, что «очень важно, чтобы Россия внесла свой вклад и серьезно занялась» этим вопросом.
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