Зеленский не видит проблем в русском языке для Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нужно учитывать мнение жителей Донбасса по языковому и другим гуманитарным вопросам, но не видит в этом большой проблемы, которую просто использовали в информационной войне. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Идея Андрея (главы Офиса президента Андрея Богдана – Ред.) - это его идея, но и люди об этом говорят. Я думаю, что мы когда-то прекратим войну, и нужно дать людям в Донецке говорить на том языке, на каком они хотят. В чем здесь проблема? У нас в целом нет этой проблемы", - сказал он в понедельник во время пешей прогулки после саммита Украина-ЕС, отвечая на вопрос журналистов о заявлении главы ОПУ Богдана о возможности предоставлении Донецкой и Луганской областям какого-то особого статуса по языку.
"Просто велась информационная война, что нельзя говорить на русском языке. Но вот я президент и говорю с вами, как хочу (Зеленский перешёл на русский язык – Ред.). Если будет у дончан какая-то специальная просьба, чтобы они, например, документы могли заполнять на русском языке, - я не вижу большой проблемы в том, чтобы это обсудить", - отметил Зеленский, добавив, что государственным языком в Украине есть и будет украинский.
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