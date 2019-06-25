Зеленский прокомментировал решением ПАСЕ по России

Президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование решением ПАСЕ утвердить полномочия делегации Российской Федерации.
«Разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации. На прошлой неделе я лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и с федеральным канцлером Германии. Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования Ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе», — написал Зеленский на своей странице в Фейсбук во вторник.
Он поблагодарил делегацию Верховной Рады в Ассамблее и дружественные Украине национальные делегации за поддержку украинской позиции в этом вопросе.
Также президент отметил, что главным аргументом в пользу возвращения российской делегации стали необходимость защиты прав человека и гражданина как высших демократических ценностей. «Надеюсь, что в вопросе защиты демократических ценностей ни у кого не было мыслей о ценностях материальных», — написал Зеленский.
При этом глава государства добавил: «А еще хочу увидеть, как сторонники возвращения российской делегации в Ассамблее — организации, которая 70 лет защищает верховенство права в Европе, — будут отстаивать, и требовать другого возвращения — возвращения пленных украинских моряков. Напоминаю, что именно сегодня, 25 июня, истекает срок выполнения соответствующего приказа Международного трибунала по морскому праву. С нетерпением ждем, как задекларированные положения относительно верховенства права будут воплощены в реальной жизни».
Как сообщалось, в ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, которая открывает возможность возвращения российской делегации в организацию. Резолюция была принята по итогам обсуждения доклада члена ПАСЕ Петры де Суттер. За резолюцию проголосовало — 118 делегатов, против — 62, воздержалось — 10.
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Порошенко , задействовал бы всё возможное и невозможное , для исключения подобной ситуации , как он это делал ранее . Но , этот петушок , может только разочарование высказывать ...
Недоделок !