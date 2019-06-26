Туск заявил, что мир близок к краю, за которым есть риск потерять контроль

Глава Евросовета Дональд Туск в преддверии саммита G20 предостерег его участников от риска утратить контроль над происходящими в мире процессами, призвав работать над разрешением кризисов и учесть уроки Нагасаки.

«Даже такой короткий визит заставил меня осознать, насколько трагичен урок Нагасаки, и все же, насколько он полон надежды. Сегодня, за два дня до встречи мировых лидеров в Осаке, это также должно стать уроком ответственности за наше общее будущее», — говорится в заявлении Туска.

По словам Туска, «именно отсюда, из Нагасаки, должны звучать слова предупреждения ко всем участникам G20: пробудитесь, пока не стало слишком поздно».

«Мировая арена не может стать местом, где сильные будут диктовать свои условия слабым без каких-либо оговорок, где эгоизм будет доминировать над солидарностью, а националистические эмоции будут доминировать над здравым смыслом. Вы должны понимать: вы несете ответственность не только за свои интересы, но прежде всего за мир и безопасный, справедливый миропорядок», — говорится в распространенном в среду заявлении.

Он привел в пример «угрозы ядерного шантажа, постоянно присутствующие в политике Северной Кореи и риторике Ирана», а также «региональные конфликты в Сирии, в Украине или в Ливии», напряженность в сфере торговли между крупнейшими мировыми державами, а также «еще не до конца осознанные последствия угроз, исходящих от климатического кризиса и последующих этапов технологической революции».

«Все это показывает нам, насколько близко мир подошел к краю. Мы продолжаем делать вид, что полностью контролируем динамику событий и изменений, но это иллюзия. Осознание этих рисков должно стать основой для дискуссий в Осаке», — заключил он.

Напомним, что Хиросима вместе с Нагасаки стали жертвами атомных бомбардировок в 1945 году, из-за которых в общей сложности погибли около 214 тысяч человек. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки являются единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия.