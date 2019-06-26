Войти
Путин продлил контрсанкции против Европы до конца 2020 года
дружба народов
Путин продлил контрсанкции против Европы до конца 2020 года
Зеленский сменил состав Национального инвестиционного совета
официально
Зеленский сменил состав Национального инвестиционного совета

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Туск заявил, что мир близок к краю, за которым есть риск потерять контроль

671
Туск заявил, что мир близок к краю, за которым есть риск потерять контроль

Глава Евросовета Дональд Туск в преддверии саммита G20 предостерег его участников от риска утратить контроль над происходящими в мире процессами, призвав работать над разрешением кризисов и учесть уроки Нагасаки.

«Даже такой короткий визит заставил меня осознать, насколько трагичен урок Нагасаки, и все же, насколько он полон надежды. Сегодня, за два дня до встречи мировых лидеров в Осаке, это также должно стать уроком ответственности за наше общее будущее», — говорится в заявлении Туска.

По словам Туска, «именно отсюда, из Нагасаки, должны звучать слова предупреждения ко всем участникам G20: пробудитесь, пока не стало слишком поздно».

«Мировая арена не может стать местом, где сильные будут диктовать свои условия слабым без каких-либо оговорок, где эгоизм будет доминировать над солидарностью, а националистические эмоции будут доминировать над здравым смыслом. Вы должны понимать: вы несете ответственность не только за свои интересы, но прежде всего за мир и безопасный, справедливый миропорядок», — говорится в распространенном в среду заявлении.

Он привел в пример «угрозы ядерного шантажа, постоянно присутствующие в политике Северной Кореи и риторике Ирана», а также «региональные конфликты в Сирии, в Украине или в Ливии», напряженность в сфере торговли между крупнейшими мировыми державами, а также «еще не до конца осознанные последствия угроз, исходящих от климатического кризиса и последующих этапов технологической революции».

«Все это показывает нам, насколько близко мир подошел к краю. Мы продолжаем делать вид, что полностью контролируем динамику событий и изменений, но это иллюзия. Осознание этих рисков должно стать основой для дискуссий в Осаке», — заключил он.

Читайте также: Комитет ПАСЕ рекомендовал вернуть российской делегации ее полномочия

Напомним, что Хиросима вместе с Нагасаки стали жертвами атомных бомбардировок в 1945 году, из-за которых в общей сложности погибли около 214 тысяч человек. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки являются единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия.

Дональд Туск
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 26 июня 2019
Вторник, 25 июня 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как внутренний госдолг влияет на экономическую динамику в Украине

В бюджете Украины на 2019 год расходы, предусмотренные для погашения и обслуживания госдолга составляют 418 млрд. грн. Это почти треть госбюджета. Можно посчитать, сколько госдолга приходится на каждого гражданина страны, но не буду расстраивать читателей.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Можно ли «приручить» олигарха?

У человечества все ещё крепка вера в то, что если раз за разом делать одно и тоже, то рано или поздно можно получить иной результат. Позитивный. Владимир Александрович Зеленский, пообтершись немного в президентском кресле, решил тоже сыграть в популярную среди всех украинских президентов игру - «приручи олигарха! получи гарантированные бонусы!».
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как Украине бороться с теневой экономикой

Когда мы говорим о борьбе с теневой экономикой, надо понимать с чем мы в силах бороться, а с чем - нет. Полной победы в борьбе с теневой экономикой вряд ли удастся достичь. Идеального рецепта противодействия привычным проявлениям теневой экономики не найдено. А бурное развитие технологий - информационных, финансовых и производственных - говорит о том, что обуздать движение «в тень», приобретающее новые формы, будет все сложнее.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016