Суд принял решение о принудительном приводе на допрос владельца телеканала «Прямой» Макеенко

Суд удовлетворил ходатайство следователей о принудительном приводе на допрос владельца телеканала «Прямой» Владимира Макеенко в деле об отмывании преступных доходов, сообщил бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов.

«Сегодня, насколько нам уже известно, суд удовлетворил ходатайство следователей о принудительном приводе на допрос господина Макеенко, который является как бы владельцем телеканала „Прямой“. Как бы владельцем телеканала — он является подставным владельцем кипрской компании, хотя всем абсолютно очевидно, что реальным владельцем (телеканала — Ред.) является Петр Порошенко. В связи с тем, что Макеенко, формальный собственник, не прибыл на допрос, следователи пришли в суд с ходатайством о принудительном приводе и, насколько мне известно, суд это ходатайство удовлетворил — Макеенко должен быть туда доставлен», — сказал Портнов в эфире телеканала NewsOne в пятницу вечером.

Также, по его словам, украинский бизнесмен, основатель и глава группа ТАС Сергей Тигипко также не явился на первый допрос, но пока неизвестно, будут ли следователи ходатайствовать о его принудительном приводе.

«Но мы официально обратились в Государственное бюро расследований с примерным перечнем вопросов, которые необходимо было бы задать Тигипко и Порошенко, как именно они отмывали незаконные доходы, как проводили через оффшорные компании, почему не заплатили украинскому бюджету налоги. Мы примерно также оцениваем, какой ущерб от того, что украинская социальна сфера, медицина и армия недополучили из-за отмывания средств, недополучили от Порошенко и Тигипко огромные деньги в госбюджет», — сказал Портнов.

Он заявил, что сейчас все эти производства тормозит Генеральная прокуратура Украины, «которая не подписывает ни одного ходатайства». Вместе с тем, по его словам, его юридическая команда все равно подает заявлении и ходатайства, чтобы «когда поменяется генпрокурор в стране — а это будет через 4-5 недель», не терять время даром в расследовании уголовных производств.

«Мы ожидаем арест всего личного имущества Порошенко, арест его активов и арест его финансов», — сказал Портнов.

По его словам, на сегодняшний день существует около 7-8 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко, и еще два заявления, «по котором еще нет юридической реакции».