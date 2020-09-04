Суд обязал ГБР возобновить еще одно дело против Порошенко

Юрист Андрей Портнов сообщил, что Печерский районный суд г. Киева отменил постановление Государственного бюро расследований (ГБР) о закрытии в отношении бывшего Президента Украины Петра Порошенко уголовного производства о грубом вмешательстве в судебную систему и незаконные действия при назначении судей.
Об этом юрист сообщил в своем Telegram-канале.
«Друзья, сообщаю, что Печерский (районный), дай ему Бог здоровья, суд Киева отменил постановление ГБР о закрытии в отношении Порошенко уголовного производства о грубом вмешательстве в судебную систему и незаконные действия при назначении судей в бытность своего президентства. Напомню, что ранее было закрыто 3 из расследуемых по моей инициативе уголовных дела.
На эту минуту все 3 решения о закрытии отменены судом, а по одному из них, по отмыванию доходов на „Кузне на Рыбальском“, заново арестовано все движимое и недвижимое имущество. Продолжаем комплекс воспитательных мер, а то подняли воровские лица раньше времени», — написал Портнов.
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