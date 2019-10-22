Портнов подал в СБУ заявление на менеджера Порошенко

Юрист Андрей Портнов подал в СБУ заявление о государственной измене руководителя принадлежавшего в 2014-м году Порошенко Севастопольского морского завода. Об этом он написал в соцсетях.
«Друзья, третий раз за пять лет направляю в СБУ заявление о государственной измене руководителя принадлежавшего в 2014-м году Порошенко Севастопольского морского завода.
Напоминаю, что директор завода Порошенко Константин Картошкин после начала оккупации Крыма признал юрисдикцию России в украинском Крыму и вступил в официальную переписку с российскими властями, называвшими в своих запросах Севастополь городом федерального значения.
Менеджер Порошенко направлял в Москву отчётность завода, чем создавал дополнительные условия для сдачи украинских интересов и ухудшения обороноспособности Украины.
Вскоре Порошенко назначил фигуранта главой крупнейшей военной компании Украины Зоря-Машпроект, где он и протрудился на государственном довольствии до последнего времени», - написал Порошенко.
«Думаю, теперь СБУ ничего не мешает спросить у Порошенко и второго соучастника, как они со своим преступным кублом поживают, зачем они признали Крым российским и не будет ли он любезен кроме ГБР начать посещать ещё и СБУ», - добавил он.
Напомним, что Государственное бюро расследований Украины в настоящий момент уже расследует более десятка дел, в которых фигурирует бывший президент.
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