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Порошенко перед заседанием СНБО официально переписал на себя канал «Прямой»

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Порошенко перед заседанием СНБО официально переписал на себя канал «Прямой»

Пятый президент и лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко заявил, что 18 февраля 2021 купил телеканал прямой, который официально принадлежал бывшему главе КГГА Владимиру Макеенко.

Об этом Порошенко сказал в эфире телеканала «Прямой».

«Я имею возможность вам сообщить. Утром мне позвонил Макеенко. Сказал, что нам надо прилагать совместные усилия по защите телеканала („Прямой“ — ред.). Сказал, что единственная его вина в том, что он несколько лет прилагал усилия для того, чтобы поддерживать, обеспечивать, финансировать и защищать канал. Но сейчас он нуждается в помощи. Два часа назад мы подписали соглашение, я заплатил деньги, большие деньги, которые могли бы пойти на благотворительность, на другие проекты, в том числе — это миллионы и миллионы, для того, чтобы покрыть долги канала.

Два часа назад в реестре государственном конечный бенефициарный владелец телеканала „Прямой“ изменился. Уже 2 часа им является „Прайм Эссетс Кэпитал“, структура, которая на 100% принадлежит Петру Порошенко».

Владимир Александрович, завтра на СНБО можно вводить санкции против террориста Порошенко. Но я очень советую вам внимательно посмотреть, чем закончил Янукович, который так пытался закрыть «5 канал». Подскажу — закончил он плохо.

Я буду делать все, что от меня зависит, чтобы защитить свободу слова. Вместе с тем я гарантирую, что высокие журналистские стандарты «Прямого», свобода выражения, свобода слова точно будут сохранены путем моего невмешательства.

Это было очень непростое решение для Макеенко, но мы не могли по-другому остановить дерзость и негосударственность тех, кто пытается бороться со свободой слова«, — заявил Порошенко.

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Отметим, что завтра должно состояться очередное заседание СНБО. Последние дни ходили слухи, что там могло быть принято решение о санкциях против «Прямого». Однако никакой официальной информации об этом не было.

Петр Порошенко, Прямой
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Четверг, 18 февраля 2021
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