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СБУ занялась «мусорной блокадой» Львова

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СБУ занялась «мусорной блокадой» Львова

Служба безопасности Украины начала расследование «мусорной блокады» Львова, которая началась с поджога городской мусорной свалки в мае 2016 года и продолжалась более года, заявил мэр Львова Андрей Садовой.

«Я удивлен, но СБУ начала работать. Если это дело будет расследовано, то это будет большое уважение к общественности города и к закону. Думаю, надо будет готовить очень много камер в украинских тюрьмах, потому что это была попытка создать экологическую катастрофу в городе», — отметил Садовой в эфире ток-шоу «Право на власть», сообщает пресс-служба партии «Самопомощь» в пятницу.

Садовый напомнил, по информации партии, «мусорная блокада» Львова происходила из-за того, что администрация пятого президента Украины Петра Порошенко хотела получить в ручное управление парламентскую фракцию «Объединение «Самопомощь». Соответствующее соглашение, которое предлагали Садовому в администрации, он обнародовал в феврале этого года.

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«В этом процессе было задействовано очень много людей, которые имели высокие должности, начиная от Петра Алексеевича до руководителей областных администраций, сотрудников СБУ, прокуратуры, полиции. Многие чиновники бездействовали и просто наблюдали, как городу создают проблемы. И этим людям надо будет давать серьезные ответы», — заявил мэр Львова.

В партии напомнили, что во время рабочего визита во Львов 6 июля президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ расследовать мусорную блокаду Львова.

СБУ, Львов, мусор, Андрей Садовый, мусорная блокада
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