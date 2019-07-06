Порошенко обналичил более $30 млн после поражения на выборах

Бывший президент Украины Петр Порошенко за три дня до и сразу же после инаугурации нового главы государства в мае нынешнего года снял со своих счетов $34 млн наличными на неизвестные цели. Об этом сообщил в пятницу юрист Андрей Портнов, который подал уже пять заявлений в Государственное бюро расследований (ГБР), требуя привлечь бывшего президента к ответственности за преступления, совершенные им за время пребывания в должности.
«В деле отмывания Порошенко преступных доходов появились новые интересные факты, — написал Портнов на своей странице в Facebook. — Оказывается, за три дня до инаугурации, а именно с 17 по 21 мая, он снял со счета в принадлежащем ему Международном инвестиционном банке три раза по одному миллиону долларов. Прямо физически и именно наличными».
По словам Портнова, то же самое продолжалось и после инаугурации Владимира Зеленского, вплоть до 18 июня. «Порошенко снимал ровные суммы от одного до двух миллионов долларов за каждый сеанс, — отметил юрист. — В общей сложности фигурант за месяц снял $34 млн наличными, то есть около 340 кг стодолларовых купюр».
Портнов также сообщил, что в четверг зарегистрировал в ГБР ходатайство с этими конкретными фактами и датами и планирует доказать, что эти деньги были украдены у государства и отмыты в офшорах.
«Теперь следствие должно будет также изучить, куда эти деньги ушли — просто спрятаны в другое место для спасения их от предстоящего ареста или на подкуп избирателей, финансирование митингов и содержание подконтрольных СМИ и «порохоботов», — подчеркнул юрист.
В исках, которые Андрей Портнов подал в ГБР, он, в частности, обвиняет Петра Порошенко в государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением и легализации преступных доходов.
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