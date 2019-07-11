Кличко обижен на Зеленского и предлагает досрочные выборы

Разделение полномочий избранного киевлянами мэра и главы Киевской городской администрации — это лишение столицы местного самоуправления, заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя соответствующую инициативу президента Украины Владимира Зеленского.
«Вчера вечером у меня состоялась встреча с президентом Зеленским. Говорили спокойно. Президент подтвердил слухи, которые ходят давно. О разделении полномочий в управлении столицей. Председатель КГГА — его вертикаль и он собирается туда назначить своего человека. Спасибо, что пообещал предупредить, не из прессы я узнаю, когда именно это произойдет», — сказал Кличко в видеокомментарии, который опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.
«Лишение избранного мэра исполнительных полномочий — это возвращение методов Януковича и лишения Киева самоуправления. Когда мэр выполняет декоративную функцию, а городом управляет предназначенный сверху человек, которого киевляне не выбирают и который, соответственно, перед обществом не имеет никаких обязательств», — отметил мэр украинской столицы.
По его словам, такого нет ни в одной европейской столице, ни в одном городе, и в связи с этим предложил провести в столице Украины местные досрочные выборы.
«И, я уверен, и озвучил это: если так нужно иметь в столице „своего“ мэра, пусть пройдут досрочные выборы и пусть киевляне выберут того, кому доверяют», — сказал Кличко.
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